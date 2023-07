Corriere dello Sport – Milinkovic, il Napoli può comprarlo: si era informato in tempi non sospetti.

Sergej Milinkovic-Savic è il nome caldo dell’estate. Il centrocampista ha attirato l’attenzione delle big e tra queste spunta a sorpresa anche il Napoli. Tuttavia, il quotidiano fa sapere che tanto una sorpresa non è, perché Aurelio De Laurentiis, in tempi non sospetti, si era già informato riguardo alla situazione contrattuale del giocatore. Lotito vorrebbe tentare l’ultimo assalto disperato per il rinnovo o almeno provare a ricavarci 40 milioni.

“La Juve resta nell’ombra, pronta all’agguato. L’Inter non c’è o fa sapere di non esserci, entrerebbe in gioco solo nel caso in cui partisse Barella a fronte di un’offerta irresistibile dalla Premier. Il Napoli si era informato in tempi non sospetti. Lotito non deroga dal prezzo stabilito a suo tempo: 40 milioni cash. La Juve gioca al ribasso, l’Inter non ha il budget, il Napoli avrebbe soldi e giocatori (Zielinski e Politano) per trattare con Lotito senza essere attraente per Sergej, che non pare aver preso in considerazione le sirene arabe dell’Al-Hilal. Dalla Premier nessuno si è mosso con decisione”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli stuzzicato dall’idea Milinkoivc Savic, Lotito chiede oltre 40 milioni

Napoli, distanza minima con il Gladbach per Itakura. Ballano 3 milioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Star di Mare fuori e Amici: Massimiliano Caiazzo già “occupa” casa di Elena D’Amario