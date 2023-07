Napoli, distanza minima con il Gladbach per Itakura. Ballano 3 milioni

Il Napoli sempre più vicino a Ko Itakura

Ko Itakura si avvicina sempre di più al Napoli, che ha individuato nel giapponese del Gladbach il sostituto di Kim che è ormai ad un passo dal trasferimento al Bayern. Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la differenza tra domanda e offerta è di soli 3 milioni che lascia un cauto ottimismo per la chiusura dell’affare. Ecco quanto riporta la rosea oggi in edicola:

“Intanto dall’Arabia rimbalza la notizia che il Napoli è in fase di trattativa avanzata con il Borussia M’gladbach per il giapponese Ko Itakura che avrebbe rifiutato ricche offerte saudite perché convinto di accettare il Napoli. I tedeschi chiedono 15 milioni di cartellino, gli azzurri si fermano a 12 ma pare ci siano i presupposti per chiudere l’operazione e dare a Garcia il nuovo centrale difensivo”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

