Italo Cucci sicuro, con Pirlo sarà scudetto

Italo Cucci, giornalista, attraverso un suo editoriale pubblicato su QS ha commentato la vittoria della Juventus contro il Genoa. Ecco quanto riportato:

“Se Pirlo ha deciso di voler fare di testa sua, lo Scudetto è garantito. Non gli ho risparmiato critiche anche se l’ho inventato… europeo e adesso lo vedo proiettato verso un recupero in campionato. Non guardo la classifica, non ancora qualificante, ma le sue scelte. All’antivigilia di Genoa-Juventus a Dybala mancava solo di preparare le valigie per un lungo viaggio verso il nordeuropa. Lo davano impietosamente fuori per Morata. Forever. Ero curioso di vedere se l’obbedienza cieca, pronta e assoluta già esibita da Pirlo l’avrebbe portato a commettere un fratricidio, castigando un Diez secondo regola dei tecnici presuntuosi o frustati. E invece no: Dybala in campo e subito gol e l’abbraccio del Maestro; poi Morata e il trio fantastico con Ronaldo, respinto da tutti gli opinionisti modulisti. Non sono sicurissimo ma credo rientrata la minacciata rinuncia a Dybala. Se torneremo a rivedere Dybala, Morata, Chiesa e Ronaldo insieme assisteremo a calcio di qualità. Non qualunquistico se Pirlo porrà mano anche alla difesa.”

