Borriello: “Daremo lo stadio a Lavezzi per l’addio al calcio. Ultima di campionato con tifosi”

Borriello annuncia il ritorno dei tifosi allo stadio Maradona e parla della partita d’addio di Lavezzi

Ciro Borriello, assessore dello Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto ha detto:

“Vogliamo fare una inaugurazione dello Stadio Maradona con almeno la capienza ridotta a metà. Ci stiamo lavorando per settembre. Daremo lo Stadio a Lavezzi per organizzare il suo addio al calcio, senza problemi. Penso che per l’ultima di campionato potremmo vedere del pubblico sugli spalti del Maradona. Mertens-Insigne la coppia dell’era De Laurentiis”.

