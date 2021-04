Calciomercato Napoli, Spalletti è la scelta di De Laurentiis: arriverà in caso di Champions

Calciomercato Napoli, Spalletti è la scelta di De Laurentiis in caso di Champions, battuta tutta la concorrenza degli altri tecnici

Calciomercato Napoli – Il giornalista Ciro Venerato è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per annunciare che Spalletti è la scelta di De Laurentiis in caso di Champions League. Di seguito le sue dichiarazioni:

“De Laurentiis ha deciso, se il Napoli dovesse andare in Champions League deciderà di firmare con Spalletti, è lui in pole nel Napoli. E’ una candidatura che ha preso forza negli ultimi giorni. Ci sono stati dei colloqui tra il Napoli e Spalletti, l’allenatore sta valutando il Napoli. Il piano A negli ultimi mesi diceva tra i nomi Sarri e Fonseca. Fonseca era uno dei tecnici più avanti per la panchina del Napoli, ma Spalletti ha superato la sua candidatura”.

