Kaio Jorge, forte interesse del Napoli per l’attaccante classe 2002: i dettagli

Kaio Jorge, attaccante brasiliano classe 2002, che piace al Napoli

Kaio Jorge è l’attaccante brasiliano classe 2002 che piace al Napoli e che ultimamente è stato al centro dei rumors di mercato. Le ultime novità sul giovane talento arrivano dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che ne parla sul suo sito grandhotelcalciomercato.com.

Negli ultimi giorni, dal Brasile è arrivata l’indiscrezione che voleva l’attaccante classe 2002 di proprietà del Santos alla Lazio. Niente di vero, non a caso è arrivata la smentita ufficiale proprio dal club biancoceleste. La squadra che in Italia lo osserva da più vicino è il Napoli di De Laurentiis e Giuntoli. Per ora c’è stata solo una richiesta di informazioni ma non è da escludere che nelle prossime settimane, quadra economica permettendo, si possa arrivare fino in fondo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

FOTO – Bari, contestazione shock al San Nicola: “Se non ci credete questa fine farete”

Dotto: “Ormai Spalletti è del Napoli, girano falsità sul suo conto”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

India: il governo suggerisce l’uso delle mascherine anche in casa