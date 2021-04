FOTO – Bari, contestazione shock al San Nicola: “Se non ci credete questa fine farete”

Bari contestazione shock al San Nicola: striscione minaccioso

Bari contestazione shock dei tifosi al San Nicola, esposto striscione con una scritta che suona come un avvertimento per i De Laurentiis.

La notizia è riportata dai giornalisti dell’edizione Bari del Quotidiano Italiano, che raccontano un evento accaduto all’esterno dello Stadio San Nicola proprio in queste ore:

“La pazienza è finita, c’era da aspettarselo. Dopo il 3-0 rimediato sul campo della Turris, i tifosi biancorossi hanno esposto uno striscione, “decorato” con una testa di maiale appesa al cancello, che non lascia spazio a tante interpretazioni.

“Se non ci credete, questa fine farete”, la minaccia dei sostenitori a squadra e società. Un gesto fortissimo. Al tifo biancorosso non sono andate giù le ultime disastrose prestazioni, ma a far più male è l’attaccamento mostrato in campo dai giocatori verso la maglia e i colori del Bari.

Questa squadra non ha un’anima, o per essere più decisi non ha le palle, tanto da scivolare in poche settimane fino al quarto posto in classifica. Per la Serie B e per i playoff servirà sicuramente un miracolo, il Bari ora dovrà vedersela senza l’appoggio dei suoi tifosi”.

