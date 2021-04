Caso Suarez, Agnelli in Tribunale: “Trattativa gestita da Paratici: ho saputo dell’esame dai giornali”

Caso Suarez, esame farsa di italiano a Perugia: le dichiarazioni di Agnelli in Tribunale

Ultimissime notizie. Caso Suarez e le dichiarazioni di Agnelli in tribunale è quanto riporta La Repubblica che titola: caso Suarez, ecco il verbale di Agnelli:

“Il calciatore si propose con un sms, ho saputo dell’esame dai giornali”. Agli atti dell’inchiesta di Perugia sull’esame “farsa” di italiano sostenuto dall’attaccante presso l’Università per Stranieri, la testimonianza del presidente della Juventus.

Caso Suarez-Juventus

“Tutta la trattativa l’ha gestita Paratici, in quel periodo noi sul mercato ci stavamo muovendo anche su Dzeko. Di Suarez ricordo che durante un pranzo, svolto mi pare a fine agosto, il nostro vicepresidente Pavel Nedved mi disse che il calciatore del Barcellona si era proposto, con un sms, per un ingaggio alla Juventus”. Comincia così la testimonianza resa il 26 gennaio scorso dal presidente della Juve Andrea Agnelli al procuratore capo di Perugia Raffaele Cantone, che indaga sull’esame di italiano sostenuto dall’attaccante uruguaiano Luis Suarez a metà settembre presso l’Università per Stranieri del capoluogo umbro e ritenuto “una farsa”.

