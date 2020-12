Osimhen vola in Belgio per accorciare i tempi di recupero

Sta facendo di tutto per rientrare quanto prima, magari prima della sosta natalizia.

Victor Osimhen, infortunato alla spalla più di un mese fa, non si è ancora ripreso dal suo infortunio. Per questo, come riportato dal Corriere dello Sport, il calciatore è volato in Belgio e, più precisamente ad Anversa.

Con il consenso della società, infatti, si è recato al centro “Move to cure” dove lavora Lieven Maesschalck, storico fisioterapista belga che anni fa seguì proprio Gattuso.

La speranza è di averlo prima di Natale, lui stringe i denti.

