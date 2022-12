Kadioglu e Guler, i due talenti del Fenerbahce nel mirino del Napoli

Il Napoli è pronto all’ennesimo colpo, e nel mirino c’è il Fenerbahce, vecchia conoscenza di Cristiano Giuntoli. Perché è proprio da lì che Kim ed Elmas sono approdati in azzurro e tra i primi candidati oggi spunta Ferdi Kadioglu:

“ Ha ventitré anni, una forza esplosiva che rassicura i compagni e preoccupa gli avversari, e gli occhi del Napoli addosso: «Ci hanno cercato, così come il Milan». I padri sono la bocca della verità e Feyzullah Kadioglu ha confermato l’altro ieri ciò che da un po’ si sussurra, tra i vicoli della fiera dei sogni, che non chiude mai: «Ci fa piacere l’interesse di questi club ma la priorità rimane il Fenerbahce».

E quindi, perché così si fa, se non si è alla trattativa si può comodamente accomodarsi in quella (lunga) fase esplorativa: a destra, esterno basso, il Napoli è coperto con Di Lorenzo, ma gli organici vanno adeguati, rinnovati e integrati e dunque poi se ne parlerà ancora (Kadioglu, peraltro, può giocare anche in altre zone del campo, pure come mediano). E si avrà modo di discutere, accomodandosi sulle rive del Bosforo, anche di Arda Guler, un bambino nel verso senso della parola (18 tra due mesi), trequartista o altre cose assieme, una mezzala, una mezza punta, un abbagliante talento capace di scatenare la fantasia”.

Fonte foto: Instagram @10ardaguler

