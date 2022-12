Corriere dello Sport – Innesti in difesa, ma da giugno: piacciono già due talenti.

Il Napoli non ha alcuna necessità di portare in squadra nuovi giocatori, e secondo le varie indiscrezioni nel mercato invernale dovrebbe stare solamente a guardare. Distrattamente ascolterà le varie proposte per Demme, ma solamente in estate sorgerà il pensiero di un’eventuale cessione. Ad oggi, Cristiano Giuntoli, sarebbe concentrato sul reparto difensivo:

“Il Napoli è rimasto colpito da Benoit Badiashile (22 a marzo), un gigante che il Monaco si è cresciuto in casa e che ora viene già valutato una trentina di milioni: tanti, troppi, per la politica societaria, ma su livelli più ragionevoli sarà (sarebbe) possibile discuterne. Sono settimane in cui il tempo viene sfruttato per «studiare» profili nuovi o già selezionati, tra i quali spicca Antonio Silva, che ha appena 19 anni, e nel Benfica fa il titolare, anzi di più: il Ct del Portogallo ieri lo ha lanciato nel mischione al Mondiale.