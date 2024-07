L’Inter pensa all’ex Napoli Kim: i dettagli sull’operazione

Secondo La Gazzetta dello Sport l’Inter sarebbe interessata all’ex difensore del Napoli Kim Min-Jae.

Kim Min-Jae, ex difensore del Napoli, sarebbe nel mirino dell’Inter. La notizia è arrivata dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si è anche soffermata sull’eventuale operazione che avrebbe pensato il club nerazzurro.

Di seguito quanto si legge in merito alla vicenda:

“L’Inter bistellata allora può diventare per Kim il progetto ideale per rilanciarsi: l’ex Napoli tornerebbe a frequentare un campionato nel quale si è imposto al primo colpo e si incastrerebbe in un ingranaggio che funziona alla perfezione come la difesa di Inzaghi. Senza problemi di spazio. l’Inter si assicurerebbe le prestazioni di Kim in una stagione fitta di impegni, il Bayern manterrebbe il controllo sul giocatore. Si ragiona su un’operazione simile a quella messa in piedi per riportare Lukaku a San Siro.”

