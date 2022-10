Napoli-Rangers, penultima gara del gruppo A di Champions League, termina 3-0 per i padroni di casa. Ad indirizzare la gara è una doppietta del “Cholito” Simeone in apertura di primo tempo (11′ e 16′ minuto). Gli azzurri creano tanto e sprecano altrettanto. La rete che chiude definitivamente la gara arriva su calcio d’angolo al minuto 80, con colpo di testa di Ostigard al suo esordio nella massima competizione europea. Con la rete del difensore i partenopei totalizzano 100 gol complessivi in Champions League e Coppa Campioni

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

