Napoli, Manna ha fissato un incontro con Buongiorno

Secondo Nicolò Schira sarebbe stato fissato un incontro tra il Napoli ed il difensore del Torino Alessandro Buongiorno.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha riportato una notizia relativa al mercato del Napoli, che riguarda in particolare Alessandro Buongiorno. L’Interesse nei confronti del giovane difensore del Torino sarebbe concreto, tanto che il Direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe fissato un incontro con i suoi rappresentanti per sondare il terreno in maniera più concreta.

Di seguito quanto riporta Nicolò Schira attraverso il proprio account ufficiale Twitter:

“Agenda fitta di impegni per il Direttore Sportivo della SSC Napoli (Giovanni Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di Alex Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche con i rappresentanti di Buongiorno.”

https://x.com/NicoSchira/status/1795396582663508305

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) – Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Da Meret a Di Lorenzo: tutti gli azzurri nel giro della Nazionale Italiana

Quale futuro per i calciatori del Napoli? Ecco chi resta e chi può partire

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi