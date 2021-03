UFFICIALE – I convocati di Napoli-Bologna: recupero lampo per Bakayoko

La SSC Napoli ha pubblicato la lista dei giocatori convocati per la sfida di campionato contro il Bologna.

Il Napoli di Gennaro Gattuso si prepara ad affrontare il Bologna allo Stadio Diego Armando Maradona. La sfida è in programma per questa sera alle 20:45. In attesa del fischio d’inizio, la SSC Napoli ha pubblicato l’elenco degli azzurri convocati. Tra questi c’è anche Tiemoué Bakayoko: il centrocampista ieri non si è allenato con il resto della squadra a causa di un’influenza, ma fortunatamente è stata scongiurata l’ipotesi Coronavirus.

A seguire la lista completa dei convocati di Napoli-Bologna:

