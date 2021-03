Napoli-Bologna, Koulibaly torna in campo: il giocatore è in cerca di riscatto

La sfida tra Napoli e Bologna si avvicina e Kalidou Koulibaly è pronto a tornare in campo dopo l’assenza contro il Sassuolo.

Il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly tornerà in campo stasera contro il Bologna. Il senegalese ha rimediato un cartellino rosso durante il derby campano tra Napoli e Benevento, di conseguenza non ha potuto giocare la scorsa gara degli azzurri contro il Sassuolo. Il giocatore ha quindi voglia di riscattarsi, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

“Per tutta la settimana Koulibaly ha mostrato il suo pentimento per quel gesto e ora ha spiegato di avere grande voglia di riscattarsi. Stasera Gattuso lo schiera con Rrahmani: è la quarta volta dei due insieme titolari. Hanno già giocato con l’Empoli in Coppa Italia, poi con il Granada e con il Benevento. Ronghio insiste con loro due, in attesa di recuperare Manolas che troppo ha sbandato con il Sassuolo e che ha bisogno ancora di qualche altro giorno per ritrovare la maglia da titolare.”

