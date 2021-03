Il Napoli torna su Bogà, a fine stagione sarà addio con il Sassuolo

Napoli, torna di moda il nome di Bogà

Come riportato dal Corriere dello Sport Jeremie Bogà con ogni probabilità andrà via, tra le possibili destinazioni future ci sarebbe anche il Napoli. Gli azzurri non hai mai smesso di pensare all’esterno di De Zerbi, ma la valutazione data dal Sassuolo era ritenuta troppo alta. Ad oggi la situazione è diversa anche perchè il calciatore andrebbe incontro alla scadenza di contratto, condizione che costringerà il club neroverde ad abbassare le pretese per non perderlo a parametro zero a Giugno 2022. Anche Manuel Locatelli finirà sul mercato, ma al momento il centrocampista ex Milan non sarebbe un obiettivo del Napoli.

