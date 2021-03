Alvino: “De Laurentiis non vende il Napoli. Sarri? Non si sono create le condizioni”

Alvino smentisce le voci circolate negli ultimi giorni

Carlo Alvino in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito alcune voci che sono in circolate in questi giorni riguardo una cessione della società azzurra. Ha poi criticato l’atteggiamento di Makismovic nell’ultima gara, chiarendo anche alcuni aspetti legati a Sarri. Ecco quanto dichiarato:

“A me ha dato fastidio anche ciò che ha fatto Nikola Maksimovic in occasione della sua autorete che ha beffato l’incolpevole Meret. Il difensore ha sbagliato, si è posizionato male con il corpo e ha impattato male il pallone. Tale episodio mi ha molto innervosito. Mazzarri e Sarri a Napoli? Rispondo a questa domanda affermando che non si sono create le condizioni giuste per riportarli in Campania. Vendita del Napoli? De Laurentiis non ha intenzione di cedere la società”.

