Brovarone: “Il Napoli ed il Milan vogliono Milenkovic”

Interesse del Napoli per Milenkovic

Ai microfoni di FirenzeViola.it, è intervenuto l’intermediario Bernardo Vitale Brovarone. Al centro del suo intervento, il futuro del difensore della Fiorentina Milenkovic. Ecco quanto dichiarato:

“Come andrà a finire col difensore serbo? “Ci sono molte richieste, penso che non rinnoverà il contratto e questa è la sua vera arma perché in tal caso la Fiorentina lo dovrà vendere per forza adesso, risultando prigioniera. Per me verrà fuori un discorso di cifre, che comunque saranno centrate visto che tanto c’è di mezzo Ramadani. Il Milan e il Napoli lo vogliono, ma si possono aprire tante altre situazioni. Mi viene da pensare alla stessa Juventus…“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ufficiale, il Napoli cede Vrakas. Torna al PAOK

Covid-19, il bollettino di oggi. 479 nuovi contagi, 4 decessi in 24h

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Lady Gaga cambia look, nuovo colore di capelli dedicato alla madre scomparsa del suo amico