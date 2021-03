Gattuso sfiduciato da De Laurentiis, consapevole che non tutti sono con lui

Gattuso, rapporto con il Napoli ormai incrinato

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Gattuso sta vivendo il momento più basso della sua avventura azzurra. Il mister è ormai stato sfiduciato dal presidente De Laurentiis, ed è consapevole che non tutta la squadra ormai lo segue. Ecco quanto riporta la rosea:

“È un uomo solo, Rino Gattuso. Piò contare solo su se stesso e sul proprio lavoro. La squadra lo segue, certo, ma non reagisce come lui vorrebbe alle avversità del momento. La partita di stasera ha le sembianze di un macigno, pronto a schiacciarlo al primo movimento sbagliato. Sa che De Laurentiis aspetta la fine della stagione per congedarlo; sa che non tutta la squadra lo segue, anzi i malumori interni stanno venendo fuori.”

