Napoli, Emerson Palmieri può arrivare. Novità sul Papu Gomez

Ai microfoni di Radio Marte, è intervenuto l’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini che ha dato ulteriori aggiornamenti sui movimenti in entrata. Ecco quanto dichiarato:

“Emerson Palmieri nuovo terzino per Gennaro Gattuso? La condicio sine qua non è il prestito: questa la formula con la quale lo vorrebbero gli azzurri. L’affare Tiemouè Bakayoko ha aperto un canale con il Chelsea. Se ci sarà la minima possibilità di fare un altro affare con questa formula, la prenderanno in considerazione. Ad oggi, però, non ci sono aperture. Il Napoli si inserirà nella corsa al Papu Gomez? Parliamo di un calciatore che farebbe comodo a tutte le big di Serie A e non solo, eppure il Napoli ha già un parco attaccanti di primissimo livello: così tanti che potrebbe avere problemi di abbondanza, prendendolo. Non ne serve un altro, insomma. Premesso che io il Papu lo comprerei subito, vanno fatti ragionamenti di carattere numerico. Chi vuole comprarlo, inoltre, deve spendere 10 milioni: l’Atalanta non fa sconti a nessuno. Può diventare una grande occasione di mercato: chi lo prende, a prescindere dal ruolo, fa l’affare.”

