Ceccarini: “Napoli irremovibile su Milik, Llorente può partire”

Ceccarini parla del mercato in uscita del Napoli

Niccolò Ceccarini, esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Marte Sport Live dove ha dato alcuni aggiornamenti sul mercato in uscita del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Milk all’Atletico Madrid? Non ci sono ancora aperture. Il presidente Aurelio De Laurentiis può abbassare il prezzo? Per adesso non si parla di cifre inferiori a quelle che già conosciamo. Non si escludono eventuali passi avanti in futuro, ma in data odierna la situazione è quella che vi sto descrivendo. Nel mercato, comunque, gli scenari possono sempre cambiare. Llorente? Lo spagnolo può partire, ma non subito: si attenderà la fine di gennaio. Vediamo che succede con la Sampdoria o l’Athletic Bilbao, anche se qualcuno parla pure di Juventus.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Cristiano Ronaldo spiazza la Juventus: “Non so cosa succederà in futuro”

Vicenda Juve-Napoli, Carlo Nesti svela: “I dirigenti juventini sapevano si sarebbe giocata”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Zaniolo – Al centro del gossip tra Madalina e la ex incinta