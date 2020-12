Vicenda Juve-Napoli, Carlo Nesti svela: “I dirigenti juventini sapevano si sarebbe giocata”

Carlo Nesti, noto giornalista, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare di Juventus-Napoli

Carlo Nesti, giornalista, è intervenuto in diretta a Radio Sportiva e ha detto la sua sulla nota vicenda Juventus-Napoli. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“I dirigenti della Juventus si aspettavano un esito simile e che la partita si sarebbe giocata sul campo. In ogni caso, l’atteggiamento dei dirigenti bianconeri non è mai cambiato: hanno sempre mostrato noncuranza in merito a questa vicenda. Penso, onestamente, che questo sia il modo corretto di comportarsi al cospetto di una vicenda simile”.

