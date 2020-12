Napoli, Walter Mazzarri miglior allenatore del decennio: “Napoli nel mio cuore, grazie a tutti i tifosi”

Mazzarri, ex tecnico azzurro, ha ringraziato i tifosi a Radio Kiss Kiss Napoli dopo esser stato scelto quale migliore allenatore del Napoli dell’ultimo decennio

Walter Mazzarri, ex mister del Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli per rivolgere un ringraziamento ai tifosi che lo hanno eletto come miglior allenatore dell’ultimo decennio: “Grazie ai napoletani per avermi scelto come miglior allenatore del Napoli nell’ultimo decennio tramite il sondaggio lanciato da Kiss Kiss Napoli. Sono felice di aver lasciato un bel ricordo, insieme ci siamo tolti tante soddisfazioni. Napoli mi è rimasta nel cuore. Auguri di Buon Anno a tutti i napoletani”.

