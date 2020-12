Alex Zanardi: migliora ancora. Un regalo di Natale per famiglia e fans

Continuano a migliorare le condizioni del campione

Poco tempo fa abbiamo scritto dei progressi e del recupero del campione Alex Zanardi. Nel corso della sua lunga carriera, Alex Zanardi, diverse volte ha dimostrato di essere un uomo capace di tutto. I medici lo hanno definito “guerriero”. Ad oggi le sue reazioni fisiche sono di gran lunga migliorate, tanto che muove le mani e fa il segno di “ok” con il pollice. Il suo sguardo è più reattivo e cerca sempre quello della moglie Daniela.

Cosa è accaduto

Ricordiamo che Zanardi lo scorso giugno ha riportato un trauma cranico molto grave, in seguito ad un incidente terribile mentre si trovava sulla sua “handbike”. Da quel momento le sue condizioni sono sembrate disperate, è stato sottoposto a molteplici interventi e tre trasferimenti ospedalieri, fino a quando lo scorso mese le sue condizioni si sono stabilizzate ed è iniziato il difficile percorso di risalita verso il recupero fisico. Sono stati diversi i momenti critici riportati dai telegiornali in cui tutti i suoi fan e anche chi lo conosce appena ha temuto il peggio, ma non ha mai perso la speranza. In primo luogo la moglie Daniela e accanto a lei, il figlio Niccolò che ha postato gli aggiornamenti del padre anche su Instagram, incoraggiandolo anche così. Sicuramente Alex ha sentito questo affetto condiviso perché le sue condizioni molto critiche continuano a migliorare di giorno in giorno.

L’incidente del 2001

Ricordiamo anche che il primo grave incidente Zanardi lo ha subito nel 2001 quando ha perso le gambe, amputate durante lo scontro tra le vetture di F1. La dinamica dell’incidente ha visto la sua macchina che ha sbandato e che dopo aver passato uno spiazzo verde si è fermata proprio in mezzo alla pista. Una prima auto è riuscita ad evitarla, la seconda invece no. La colpisce in pieno e la spezza in due. L’impatto è stato devastante. Dopo quell’incidente la sua vita è cambiata ma non nel modo in cui ci si aspetterebbe: è diventato un atleta paralitico vincendo anche medaglie d’oro. Non si è arreso Alex, mai. Infatti, è stato in quel momento che Alex Zanardi è rinato.

Quell’Alex che tutti conosciamo e amiamo, non lo abbiamo mai visto triste o crucciato. Non è facile trovare delle sue fotografie con uno sguardo pensieroso, o sofferente. Probabilmente non esistono neanche. Alex Zanardi ha dimostrato più volte di non essere un uomo comune. La sua diversità non sta nel suo aver perso le gambe, ma consiste nel suo entusiasmo, nel suo coraggio, nella sua forza. L’essere così speciale per Zanardi deriva dalla sua resilienza e resistenza alle difficoltà.

L’altra metà

Viene considerato come esempio incredibile per tutti i giovani amanti dello sport ma non solo. Quest’ultimo incidente, però, è stato piuttosto violento: l’impatto è stato con un camion, lui che era sulla sua “handbike” protetto solo dal casco. Ha dovuto subire diversi interventi ma alla fine ce l’ha fatta. Come disse dopo l’incidente del 2001: “quando mi sono svegliato senza gambe ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa”. E’ una frase emblematica del suo carattere solare e tenace. Sembra che il peggio sia passato, che il suo “ok” con il pollice indichi che non ha intenzione di arrendersi ora. Allora noi, come la sua famiglia, come i suoi fan, lo aspettiamo e continuami a fare il tifo per lui.

Maura Montuori