Akatugba: “Tutto confermato, Victor domani in Italia. Rapporto special con Gattuso”

Akatugba conferma, Osimehn torna domani

Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha confermato che domani, l’attaccante azzurro sarà di rientro in Italia. Ecco quanto dichiarato:

“Domani Victor tornerà finalmente in Italia. Osimhen è pronto per giocare, l’infortunio è stato più duro del previsto. Ieri l’ho visto per la prima volta felice. È pronto. Anche contro il Cagliari può essere in campo. Si è dispiaciuto molto del problema all’occhio di Gattuso. I due hanno un rapporto speciale, senza contare di quanto è stato importante per il suo arrivo in Italia.”

