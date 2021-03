Napoli-Bologna, Gattuso ha qualche dubbio. La probabile formazione azzurra

Napoli-Bologna, i dubbi di formazione di Gattuso

Il Napoli affronterà stasera il Bologna allo Stadio Maradona, Gattuso ha recuperato diversi elementi ma ha ancora qualche dubbio di formazione. Tra i pali dovrebbe tornare Ospina, che va a rilevare Meret. In difesa dubbio sulla corsia di destra, dove c’è un ballottaggio tra Hysaj e Di Lorenzo. Coppia centrale formata dal rientrante Koulibaly e dal confermatissimo Rrahmani, a sinistra torna Ghoulam torna titolare. A centrocampo ci sarà la coppia formata da Fabian e Demme, con Bakayoko che recupera dall’infortunio ma parte dalla panchina. Nel reparto offensivo Mertens sarà ancora la punta titolare, alle sue spalle agiranno Insigne, Politano e Zielinski. Osimhen andrà in panchina, con ogni probabilità verrà inserito a gara in corso.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

