Acerbi-Juan Jesus, nuove immagini che ricostruiscono l’accaduto

Nuove immagini riguardanti il caso Acerbi-Juan Jesus

Il presunto caso di razzismo che vede coinvolti Francesco Acerbi e Juan Jesus continua a tenere banco, visto che nelle ultime ore come riportato da Sky Sport pare siano emersi nuovi elementi. Ecco quanto riferisce l’emittente satelittare:

“In particolare, c’è un’immagine che non scioglie del tutto i dubbi su quanto detto dal difensore interista ma è significativa per ricostruire l’accaduto: poco prima dello sfogo del difensore del Napoli con l’arbitro La Penna, sugli sviluppi di un calcio d’angolo c’è un corpo a corpo tra i due avversari.Acerbi va a terra e, quando si rialza, sembra dire qualcosa a Juan Jesus che lo rincorre e gli dà una spallata facendolo cadere. Successivamente l’Inter attacca e da centrocampo Acerbi sembra fare il gesto del “no” con la mano alta da lontano verso la difesa del Napoli. Le immagini sono sempre in campo largo quindi è impossibile dire di più e tantomeno decifrare il labiale, fatto sta che dopo pochi secondi il gioco si interrompe e Juan Jesus si reca dall’arbitro per denunciare il comportamento dell’avversario”.

