Tele A – Fedele: “Calzona? Lo rispetto, ma fare l’allenatore del Napoli è un’altra cosa”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, è intervenuto in diretta ai microfoni di Tele A, per commentare il lavoro di Calzona: “Il Napoli è in crescita da un punto di vista fisico, ma è peggiorato nel gioco. In 4 partite abbiamo fatto 2 tiri in porta. Avete mai visto un allenatore che sostituisse i calciatori al 91’? Io rispetto il lavoro di Calzona, ma fare l’allenatore del Napoli è un’altra cosa”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

