La Gazzetta dello Sport – Caso Acerbi, l’Inter avrebbe gradito una gestione diversa: criticata una scelta

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto il punto della situazione sul caso Acerbi. In casa Inter non è stata presa bene la scelta del difensore nerazzurro: non erano necessarie le parole pronunciate da Acerbi alla Stazione Centrale di Milano. Appena tornato da Roma, mandato a casa proprio da Spalletti, è stato atteso da vari giornalisti, ma le sue dichiarazioni lo hanno messo maggiormente in difetto, causando la reazione di Juan Jesus.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Serie A, date e orari ufficiali dalla 31^ alla 33^ giornata: Napoli due volte di domenica

Sorpasso Napoli sulla Juve per Ferguson: offerta più alta, è l’erede di Zielinski

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bianca Balti, nude look e party scatenato per i suoi 40 anni: ecco chi c’era (e chi mancava)