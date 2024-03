De Telegraaf – Koopmeiners: “Ho detto all’Atalanta che voglio andare via. Il Napoli mi voleva in estate”

L’edizione odierna del quotidiano locale, ha intervistato Teun Koopmeiners, il quale ha anche svelato un retroscena inerente al Napoli: “L’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, però alla fine i club non si sono trovati. Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Ma deve presentarsi qualcosa di veramente interessante per lasciare Bergamo.

La mia fidanzata e io ci stiamo divertendo molto in Italia, ma per alcuni club in Inghilterra sopporterò anche la pioggia. Spero che si presentino delle opzioni su cui posso riflettere. E poi spero che l’Atalanta riceva una bella somma per me, perché ho passato un periodo meraviglioso a Bergamo. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interresse della Juventus e club di Premier League. Naturalmente li leggo anche io o mi vengono inoltrate”.

