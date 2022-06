La Gazzetta dello Sport – ADL ci ripensa: Bernardeschi non è più un obiettivo del Napoli.

Il Napoli ci ripensa, Federico Bernrdeschi non rientra più nella lista degli interessi di De Laurentiis. Il colloquio tra il patron e Federico Pastorello, agente del giocatore, fu solo esplorativo per capire le ambizioni del giocatore, senza però arrivare alle negoziazioni economiche. Tuttavia per, l’ormai ex Juve, sarebbe potuta essere una pista interessante per giocare in Champions League, ma a quanto pare l’attenzione dei partenopei si è affievolita a causa delle possibilità economiche.

