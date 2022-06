Il Corriere dello Sport – Ostigard ad un passo: accordo totale, nuovo incontro tra l’agente e Giuntoli.

Il Napoli è a lavoro per portare a Leo Ostigard in azzurro. La trattativa procede a gonfie vele: Giuntoli ha incontrato nuovamente Jim Solbakken, l’agente del giocatore. Secondo il quotidiano, difatti, l’accordo con il giocatore sarebbe totale e dunque non resta che chiudere la trattativa con il Brighton. Le indiscrezioni confermerebbero che potrebbero bastare 5-6 milioni per la chiusura, il centrale è pronto per unirsi ai compagni già a Dimaro.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: un altro club europeo sule tracce di Diego Demme

Tacchinardi: “La Juve vuole Fabian Ruiz “

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cyndy Lauper festeggia 30 anni d’amore e compleanno a Capri