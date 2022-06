Tacchinardi: “La Juve vuole Fabian Ruiz “

Le parole dell’ex Juve sul futuro di Fabian Ruiz

Alessio Tacchinardi ha parlato del calciomercato della Juventus ai microfoni di Tmw Radio.

Queste le sue parole:

“So che stanno cercando anche Fabian Ruiz, che è completamente diverso da Rabiot. La Juve deve capire come vuole giocare. Pogba, Di Maria, hanno la forza per giocare in un 4-3-3 ma anche a due in mezzo. Sono giocatori di qualità e pronti per vincere, ma se si prendono li devi anche esaltare col modulo. Se prendi Di Maria non puoi giocare in contropiede“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Lozano, l’intermediario: “Ancelotti lo vorrebbe, interesse anche in Premier”

Fedele: “Deulofeu sì ma solo in un caso. Quest’anno solo due punti più di Gattuso”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici