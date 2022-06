Lozano, l’intermediario: “Ancelotti lo vorrebbe, interesse anche in Premier”

L’intermediario di mercato per il Messico Alessandro Monfrecola ha parlato di Hirvng Lozano ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Alessandro Monfrecola è interveuto a Radio Punto Nuovo ed ha parlato dell’attaccante messicano Hirving Lozano. Le tematiche sulla quale si è soffermato sono differenti: dall’infortunio all’interesse per il giocatore da parte di alcuni club, passando anche per il rapporto con Luciano Spalletti.

Di seguito le sue parole:

“Doveva essere l’anno della consacrazione, ma purtroppo non è stato così perché ha avuto due infortuni molto importanti con la Nazionale che hanno pesato tantissimo. Il rapporto con Spalletti non credo sia negativo, al contrario il suo utilizzo prolungato ha procurato forse qualche problemino nel rapporto tra il tecnico e Matteo Politano. Quest’anno non sarà facile per Lozano, anche se si spera possa essere la stagione della consacrazione.”

Sull’intervento alla spalla effettuato di recente afferma:

“Era fondamentale altrimenti non sarebbe potuto tornare agli altri livelli. Lui è uno scattista e se non ti senti sicuro per una caduta, incide molto dal punto di vista psicologico.”

Infine, sull’interesse che Hirving Lozano ha suscitato a qualche club dice:

“Ancelotti ne parla sempre benissimo, quando viene intervistato in Messico, dice che uno come lui lo prenderebbe subito. Poi da quanto mi risulta in Premier League ci sono 3 o 4 club che chiedono a turno informazioni su di lui. Di certo il Napoli lo valuterà attentamente, non vuole depauperare l’investimento fatto.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fedele: “Deulofeu sì ma solo in un caso. Quest’anno solo due punti più di Gattuso”

Koulibaly: “Legame speciale con i tifosi. Il Napoli farà di tutto per la corsa al titolo. Futuro? Verso cambiamenti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici