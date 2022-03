Rrahmani: “Concentrati sul Milan.Per lo Scudetto, sarà una guerra fino alla fine”

Rrahmani sul Milan e la lotta Scudetto

Amir Rrahmani, difensore del Napoli è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal:

Rrahmani:

“Con la Lazio è arrivata una vittoria importante per la classifica. In questo momento ogni gara ha il suo valore, siamo 3 squadre, forse 4, magari 5, per la vittoria dello scudetto. Sarà una guerra fino alla fine.

Rientrano anche Juve e Atalanta? Se l’Atalanta vince il recupero avrà gli stessi punti della Juve. Non sono lontane e ci sono 11 partite e 33 punti. Può succedere di tutto.

Vogliamo essere eroi come ha detto Spalletti? Vogliamo questo, ma non puoi decidere tutto tu, quello che succede in campo non puoi mai saperlo. Noi vogliamo essere ricordati, ma qualche volta in campo succede di tutto.

Stavo facendo cadere Spalletti sotto la curva? Erano gli ultimi secondi e vincere alla fine è bello soprattutto se lotti per il vertice. Con la Lazio poteva anche finire in pareggio, per questo il calcio è bello, non sai mai quello che può succedere.

Milan? Siamo tranquilli e concentrati per la prossima partita, dobbiamo essere pronti. Non è l’ultima partita, il risultato è relativo. Saranno tutte importanti. Non abbiamo sfruttato l’occasione a Cagliari e volevamo riscattarci con la Lazio. Il gol di Fabian ci ha caricati.

Che settimana stiamo vivendo? Pensiamo al Milan, ci stiamo allenando. Si guarda avanti, quello che è successo ieri non conta più.

Si può arrivare al sogno dopo il gol di Fabian? Speriamo che ci sia sempre qualcuno così che ci fa vincere. Da noi tutti possono decidere le partite

Mi aspettavo di essere protagonista? Ho creduto sempre in meno, ho aspettato il mio spazio, spero di continuare ancora così per giocare sempre meglio.

Koulibaly? Giocare con lui è più facile, è tra i migliori difensori al mondo, è qui da tanti anni, ha fatto vedere che è bravissimo.

Difesa solida? Siamo migliorati tanto, anche col Milan dovremo chiudere ogni spazio per non prendere gol, vogliamo un altro clean sheet, è sempre questo il nostro obiettivo. Quando c’è una situazione pericolosa per gli avversari, ci diciamo: non dobbiamo prendere gol!

Affetto dei tifosi? Ringrazio tutti quelli che ci supportano, loro sono veri tifosi, erano con noi anche quando perdevamo. Vogliamo quel sogno che hanno tutti, vogliamo provarci, perché no?, siamo una squadra forte, con un obiettivo più grande. Ci proveremo fino alla fine.

La settimana-tipo un vantaggio? Sì può essere, saremo più freschi, avremo finalmente una settimana per preparare bene la partita, è una cosa positiva.

Ricordo Albiol? Se lo dicono i tifosi, va bene (ride). Possono essere come lui.

Insigne? Sono molto felice per lui, è il nostro capitano, speriamo faccia altri gol e aiuti la squadra a vincere.

Parola scudetto la pronunciamo? Non tanto, dico la verità, perché è ancora presto, pensiamo solo alla prossima partita”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Duro attacco di Ceferin: “Agnelli è un usurpatore, un dittatore: il Putin del calcio”

Napoli: occhi puntati su Hountondji del Clermont

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ucraina: un migliaio in piazza a Venezia contro la guerra