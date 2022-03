Duro attacco di Ceferin: “Agnelli è un usurpatore, un dittatore: il Putin del calcio”

Duro attacco di Ceferin ad Agnelli per il rilancio del progetto Superlega

Ultime notizie calcio – Duro attacco di Ceferin presidente UEFA a Agnelli, presidente della Juventus, in seguito alle prime

indiscrezioni circa il rilancio del progetto Superlega da parte di Juventus, Barcellona e Real Madrid. Il presidente Aleksander Ceferin ha pronunciato parole molto dure nell’intervento all’FT Business of Football Summit. Ecco quanto ha dichiarato:

Duro attacco di Ceferin

“Il progetto Superlega non è così intelligente, non riguarda il calcio. Sono stanco di questo progetto non calcistico. La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia, ora durante la guerra: vivono in un mondo parallelo. Mentre noi lavoriamo per salvare giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto. Possono pagare chiunque per dire che è un bel progetto, ma resta una idea senza senso. Tra l’altro, uno dei dirigenti che ora è tornato a spingere per questo progetto mi ha chiamato per scusarsi, però ora comunque tira dritto”.

Poi il duro attacco di Ceferin ad Agnelli:

“Per loro i tifosi sono consumatori, per noi i tifosi sono tifosi. La cosa interessante, inoltre, è che criticano Uefa ed Eca, ma uno di loro era presidente dell’Eca (Andrea Agnelli, ndr) e una settimana prima del lancio della Superlega lodava il sistema presente. Possono giocare le loro competizioni, nessuno glielo vieta, ma se vorranno giocare le loro competizioni, non potranno giocare le nostre. Andrea Agnelli? Un usurpatore, un dittatore, il Putin del calcio, un uomo senza vergogna. Nemmeno la guerra lo ha ammorbidito, vergognosamente.

