Dossena: a Parma con la certezza del 4-3-3, ma sarà Gattuso a decidere

L’ex terzino azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della partita col Parma di domenica

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Andrea Dossena ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni circa il modulo che mister Gattuso impiegherà domenica per la trasferta contro i ducali:

“A Parma col 4-3-3 o col 4-2-3-1 ? Sarà Gattuso a decidere dopo aver visto gli allenamenti, col 4-3-3 si va verso una certezza che già si conosce; col 4-2-3-1 bisogna capire se il lavoro di Gattuso sia stato assimilato, certamente avere un’alternativa rende tutto più semplice a partita in corso e si può mettere in difficoltà l’avversario. L’allenatore è andato contro ciò che era stato deciso a tavolino, sta valutando i calciatori a disposizione e vuole usare il portiere nella costruzione dal basso ed Ospina magari gli dà più certezze: il ruolo del portiere è molto delicato, essere sempre sotto pressione senza avere il posto assicurato non è semplice”.

L’ex Napoli e Liverpool ha poi voluto ricordare anche qualcosa della propria esperienza in maglia azzurra:

“Lo spogliatoio del mio Napoli era molto tosto e sudamericano, noi italiani diventammo sudamericani e loro diventarono napoletani”.

MATTIA SERGIO PERRINO