Pasquale Foggia: Contento del mercato della mia squadra, col Napoli nessuna trattativa

L’ex attaccante della Lazio e attuale dirigente del Benevento ha rilasciato alcune dichiarazioni di mercato tra “streghe” e Napoli

Nel corso dell’odierno appuntamento di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, Pasquale Foggia, ex attaccante laziale e attuale dirigente della compagine campana appena promossa in Serie A, è intervenuto con alcune dichiarazioni sia sul Benevento che sul Napoli:

“Sono contento del nostro mercato, abbiamo preso giocatori importanti in vari ruoli e che seguivamo già dall’anno prossimo (Dabo, Ionita, Caprari, Glik, Lapadula e Foulon). Perchè Foulon ? è un ragazzo interessante, giovane (classe ’99) mancino e di prospettiva. Nonostante ciò continueremo a essere vigili dato che la sessione di trattative scade il 5 ottobre e potremmo toglierci altri sfizi con l’obiettivo di mantenere la categoria”

Trattative col Napoli ? “Attualmente no. Anche se due come Llorente e Younes ci farebbero comodo, lo spagnolo ha un curriculum che parla da solo”

Infine ha parlato del ritorno in A: “Siamo in ansia, non vediamo l’ora di cominciare anche se dobbiamo aspettare ancora un pò per il debutto (la prima giornata contro l‘Inter verrà disputata mercoledì 30). Abbiamo però fatto un regalo al nostro mister visto che giocheremo contro la Lazio all’Olimpico sabato alle 18 (sfida quindi tra fratelli: Pippo contro Simone).

