Hysaj, Napoli: filtra ottimismo per il suo rinnovo, ecco i dettagli

Elseid Hysaj potrebbe continuare la sua avventura al Napoli

A riportare le ultime sul futuro di Hysaj è il Corriere del Mezzogiorno

Elseid Hysaj potrebbe rimanere a Napoli ancora a lungo. Da come riferisce il Corriere del Mezzogiorno c’è ottimismo per quanto riguarda il rinnovo del terzino albanese, complice un incontro tra Giuntoli e Mario Giuffredi, suo procuratore. La società offre 2,5 milioni a stagione, con un contratto con scadenza 2025, si attende ora solo l’ok del presidente De Laurentiis per formalizzare il rinnovo.

