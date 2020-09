Calciomercato – Il rinnovo a sorpresa di Hysaj spinge Malcuit verso il prestito

Secondo Tuttosport il rinnovo a sorpresa dell’albanese sarebbe vicino. Il designato per una partenza, seppur in prestito, è Malcuit.

Il noto quotidiano piemontese parla di un incontro dall’esito positivo avvenuto nelle ultime ore tra il ds azzurro Giuntoli e l’agente del calciatore Giuffredi:

“Ieri potrebbe essere stata una giornata decisiva per il rinnovo di Hysaj. Giuntoli ha incontrato di nuovo il suo agente Giuffredi e pare sia stato trovato il punto d’incontro tra la richiesta di 2,8 annui del calciatore a scadenza 2021 e l’offerta del Napoli di 2,2 milioni. Se rinnoverà l’albanese, si cercherà una squadra alla quale cedere in prestito Malcuit”.

In questo momento il Napoli presenta dunque in rosa tre terzini sulla fascia destra e la riduzione di un’unità sarà la soluzione più probabile per garantire un efficiente turn over con Di Lorenzo attuale proprietario del posto da titolare.

