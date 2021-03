Juventus-Napoli, l’ulteriore rinvio è un vantaggio per Gattuso

Juventus-Napoli, che vantaggio per Gattuso

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno sottolinea come l’ulteriore rinvio di Juventus-Napoli possa essere un vantaggio per Gattuso, che potrà sfruttare la settimana tipo per arrivare al meglio alla sfida con la Roma. Ecco quanto riportato:

“Il Napoli avrà pertanto il vantaggio di godere di un’altra settimana-tipo prima della sfida contro la Roma. Juventus-Napoli si conferma così un calvario, dai primi giorni di ottobre su questa gara sembra essere calato un destino avverso: prima il divieto dell’Asl e la mancata partenza del Napoli, poi la lunga battaglia legale chiusa con la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni. Dopo l’eliminazione degli azzurri contro il Granada, l’annuncio del recupero programmato per il 17 marzo, poi il dietrofront per questa sfida infinita.”

