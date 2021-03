Milan-Napoli, Hysaj torna a sinistra. Gattuso opta per il 4-3-3

Milan-Napoli, Gattuso torna al 4-3-3

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Gattuso nella sfida contro il Milan potrebbe tornare al 4-3-3. Tra i pali ci sarà Ospina, mentre in difesa Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. La coppia centrale sarà formata da Koulibaly e Maksimovic, quest’ultimo risulta essere favorito su Manolas per sostituire l’infortunato Rrahmnai. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Zielisnki, che giocheranno ai lati di Demme che dovrebbe spuntarla su Bakayoko. In attacco il tridente sarà formato da Politano, Insigne e Osimhen.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

