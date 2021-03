Dall’Inghilterra una suggestiva ipotesi, Jorginho con Sarri a Napoli

Dall’Inghilterra ipotevi suggestiva, Jorginho e Sarri di nuovo insieme

Come riportato dal Daily Mail, nelle ultime ore in Inghilterra sta circolando con forza un clamoroso scenario di mercato. Maurizio Sarri sembrerebbe ormai in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis, che oltre al ritorno del tecnico toscano potrebbe anche pensare all’arrivo di Jorginho. Il centrocampista italobrasiliano è un uomo di fiducia di Sarri, che dopo l’esperienza a Napoli lo volle con se anche al Chelsea. Lo stesso quotidiano inglese riporta che al momento non esiste alcuna trattativa, tanto che non esiste neanche un’offerta.

