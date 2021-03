Juventus, Chirico attacca: “Arbitraggio scandaloso, hanno voluto colpire Agnelli”

Chirico attacca, sotto accusa l’arbitraggio

Il giornalista Marcello Chirico attraverso un editoriale pubblicato sul portale il bianconero.com, si scaglia contro l’arbitraggio di Juventus-Porto. Ecco quanto riportato:

“L’arbitraggio non vuole essere assolutamente un alibi per giustificare una giusta, per giunta l’ennesima, eliminazione dalla Champions della Juventus, ma non si possono nemmeno chiudere gli occhi e far finta che le decisioni prese martedì scorso da Kuipers e i suoi assistenti non abbiano in qualche modo pesato sul risultato finale della gara col Porto. “Prima un rigore a dir poco generoso fischiatole contro, poi un altro solare non datole a favore, come all’andata. Totale: 3 episodi in 2 partite, e tutti a sfavore. Una riflessione è inevitabile. E la prima cosa che viene in mente sono le dichiarazioni pronunciate da Andrea Agnelli alla vigilia della gara di ritorno col Porto sulla Superlega, e sulla necessità di modificare il format obsoleto della Champions. Una frase che è costata caro ai bianconeri. Un progetto sul quale il presidente juventino sta insistendo da tempo e che all’interno dell’ECA, presieduta sempre da lui, trova l’appoggio di alcuni grandi club, ma non di tutti. L’idea è soprattutto invisa ai vertici della UEFA, leggi Ceferin”.

