Napoli, ADL vuole uno tra Sarri e Benitez per la prossima stagione

Napoli, ADL pensa a Sarri o Benitez per la prossima stagione

Il Napoli è ormai proiettato alla prossima stagione, secondo la redazione di Radio Sportiva il presidente Aurelio De Laurentiis sta pensando al ritorno di due grandi ex a cui affidare la panchina azzurra. Ecco quanto riportato:

“Aurelio De Laurentiis è scatenato e sta pensando a due clamorosi ritorni: in pole per guidare gli azzurri ci sono al momento Maurizio Sarri e Rafa Benitez. Il destino di mister Gennaro Gattuso sembra invece ormai segnato. L’allenatore calabrese continuerà a guidare il Napoli fino al termine della attuale stagione, poi si accorderà con un altro club per vivere una nuova esperienza professionale.”

