Ultime Napoli: Lozano può partire con la squadra per la trasferta di Milano

A San Siro, domenica sera, andrà in scena il posticipo della ventisettesima giornata si Serie A tra il Milan ed il Napoli. Ecco il report con gli aggiornamenti riguardo la squadra partenopea e, soprattutto, le condizioni di Lozano, Petagna e Ghoulam:

La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente esercitazione tecnica suddivisa per reparti. Lozano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina. Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo.

L’attaccante messicano, quindi, è arruolabile e convocabile per la trasferta di Milano in programma per domenica sera.

