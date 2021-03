Ciro Venerato: “Vi svelo i 6 nomi di De Laurentiis per la panchina del Napoli”

Ciro Venerato, giornalista della redazione di Rai Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

“Se il Napoli andrà in Champions attingerà ad un profilo esperto, come Sarri, Spalletti e Benitez, che hanno un target economico diverso da Italiano, Juric e De Zerbi. Personalmente, Sarri lo prenderei per motivi pratici. In primis perché ha dimostrato in carriera che con poco sa fare molto”.

