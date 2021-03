Mughini: “Del Piero in società? Io riprenderei Moggi, è il migliore”

Mughini riprenderebbe Moggi alla Juventus

Giampiero Mughini, giornalista e tifoso della Juventus, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Bianconera dove ha commentato alcune notizie che riguardano il futuro della dirigenza juventina. Ecco quanto dichiarato:

“Del Piero in società? Alex è juventino e lo rimarrà per sempre, non credo che lui in società cambierebbe nulla. Il mestiere di dirigente è diversissimo, ad esempio non so che Nedved da dirigente valga come il Nedved calciatore, mentre Moggi che non aveva mai giocato o quasi è stato il miglior dirigente del calcio italiano. Quando ha comprato Ibrahimovic nessuno ne sapeva nulla. Io vorrei uno come Moggi alla Juventus, con tutto il rispetto per Del Piero. Paratici aveva fatto bene ai tempi di Marotta, adesso la politica di prendere i giocatori a tasso zero non ha pagato. Rabiot non vale 8 milioni di stipendio”.

