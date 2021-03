Fernando Llorente: “A Udine mi sento rinato, ho voglia di giocare ancora a lungo”

Fernando Llorente sulla sua esperienza a Udine

Fernando Llorente ex attaccante del Napoli oggi all’Udinese, ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport dove racconta i suoi primi mesi nel suo nuovo club. Ecco quanto dichiarato:

“Sono come un bambino e ho una gran voglia di giocare, divertirmi con la squadra e segnare. Nell’ultimo anno mi sono sentito come un leone in gabbia. È pesante a livello mentale allenarsi per tanti mesi senza scendere in campo come mi è successo a Napoli. E non avvertire fiducia, fa male. L’idea di venire a Udine mi è piaciuta fin da subito. Prima di firmare ho parlato anche con Francesco Guidolin, mio allenatore ai tempi dello Swansea, e lui mi ha assicurato che nell’Udinese mi sarei trovato benissimo. Aveva ragione. Udine, seppur più piccola, per certi aspetti mi ricorda Torino, dove sono stato benissimo. A breve mi raggiungeranno anche mia moglie e i tre bambini. Sono qui da poco, però mi sento già come a casa. Il contratto con l’Udinese scade a giugno 2022, ma mi piacerebbe restare anche più a lungo.”

